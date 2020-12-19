Генеральная прокуратура Узбекистана не имеет никаких данных по делу журналиста Абдукарима Мирзаева, который ранее был задержан в Турции, сообщил «Газете.uz» пресс-секретарь ведомства Хаёт Шамсутдинов.

По его словам, в Генпрокуратуре отсутствуют какие-либо уголовные дела, связанные с Абдукаримом Мирзаевым, а сам журналист не находится в розыске.

Ранее корреспондент «Газеты.uz» сообщал, что в Стамбуле был задержан журналист из Узбекистана Абдукарим Мирзаев, которого подозревали в связи с «сомнительными лицами».



