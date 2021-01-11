Масштабное отключение электроэнергии произошло в ночь с субботы на воскресенье в Пакистане, затронув все крупные города, включая столицу Исламабад, пишет издание Dawn.

Министр энергетики Омар Аюб сообщил, что отключение было вызвано аварией на одной из крупнейших теплоэлектростанций страны Гудду с падением частоты с 50 до 0 Гц «за несколько секунд». За этим последовали почти мгновенные отключения на других электростанциях страны.

Электроснабжение начали поэтапно восстанавливать к утру воскресенья, к вечеру оно было восстановлено на большей части страны.

Начато расследование причин отключения электростанции Гудду.