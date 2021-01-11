Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 11 января прибыл в Джизакскую область. Первым пунктом визита главы государства стало посещение артиллерийской бригады Центрального военного округа, сообщила пресс-служба главы государства.

В этой воинской части были проведены масштабные строительно-ремонтные работы.

«Наша главная цель — обеспечение единства народа и армии. Двери воинских частей должны быть открытыми для народа. Свет, духовность национальной армии должны дойти до каждого. Необходимо приглашать сюда молодежь, знакомить с военным делом. Это послужит воспитанию ее в духе патриотизма, обогащению ее знаний об истории и силе нашей страны. Этому будут рады и родители», — сказал президент.

Учебный корпус воинской части оборудован по самым передовым требованиям военной подготовки, отмечает пресс-служба президента. Установлены тренажеры, позволяющие повышать навыки в обстановке, максимально приближенной к боевым условиям.

Глава государства понаблюдал за учебными занятиями. Он подчеркнул важность правильного формирования военных знаний и навыков со школьного возраста, усиления взаимосвязи военных училищ и военных округов.

Президент дал указания по выведению боевой подготовки на новый уровень с учетом наблюдающихся в мире вызовов, изучению зарубежного опыта и освоению передовых информационных технологий.

В казармах воинской части созданы все условия для проживания, отдыха, содержательного досуга военнослужащих, укрепления их знаний, говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиёев посетил медицинский пункт части. Здесь военнослужащим и членам их семей оказывается квалифицированная помощь. Президент указал на необходимость использования оборудования медпункта и его кадрового потенциала и для медицинского осмотра жителей близлежащего поселка Алмачи, содействия укреплению здоровья населения.

Президент также дал поручение организовать для резерва Министерства обороны два мобильных госпиталя на 500 коек каждый.