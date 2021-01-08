Компании Smart Medical Pharm и Billur Medical Trade незаконно производят 70-процентный этиловый спирт 50 мл и препарат «Меновазин». Об этом сообщила пресс-служба Агентстве по развитию фармацевтической отрасли при Министерстве здравоохранения.

По данным агентства, некоторые граждане выразили недовольство качеством указанных продуктов производства Smart Medical Pharm и Billur Medical Trade. Выяснилось, что они не включены в реестр лицензиатов с правом производства лекарственных препаратов.

Агентство предупреждает аптеки о недопустимости хранения и (или) реализации незарегистрированных, некачественных, контрафактных лекарственных средств и изделий медицинского назначения, а также незаконных копий лекарств, зарегистрированных в Узбекистане, что является грубым нарушением лицензионных требований и условий. В противном случае это повлечен приостановление действия лицензии.

Обращение по поводу незаконной деятельности этих предприятий направлено в Департамент по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре.