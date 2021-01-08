В социальных сетях распространились фотографии обвалившегося моста через Северо-Ферганский канал у мавзолея «Ун бир Ахмад» в Наманганской области. Данную информацию прокомментировали в хокимияте региона. Администрация заявила, что строительство объекта еще не было завершено.

Обвал моста произошел 8 января примерно в 11:00, жертв и пострадавших нет. В администрации региона также уточнили, что мост строился на средства местного предпринимателя.

«Строительство моста не включено в программы, бюджетные средства не расходовались. Он строился по инициативе и на собственные деньги предпринимателя Маъруфхона Хожихонова, работы еще не были завершены», — сообщил директор госпредприятия «Эксплуатация мостов Намангана» Санжарбек Шодмонов.

В свою очередь, Маъруфхон Хожихонов подтвердил, что из-за понижения температуры воздуха и увеличения скорости течения воды строительство еще не было завершено.

В октябре прошлого года сообщалось, что рядом с мавзолеем «Ун бир Ахмад» будет построена мечеть с главным молитвенным залом на 4500 человек и общей вместимостью 15 тысяч человек, а также мост, соединяющий культовое место и мавзолей.

В хокимияте Наманганской области 3 января сообщали, что исполняющий обязанности главы региона Шавкат Абдураззаков ознакомился с ходом строительства объектов вокруг мавзолея, в частности, моста шириной 3 м и длиной 37 м.