Верховный суд в Лахоре (Пакистан) отменил практику проверки девственности, которой подвергались женщины в делах о сексуальных домогательствах, сообщает The New York Times.

«Эта практика, запрещённая в соседних Афганистане, Индии и Бангладеш, продолжается в Пакистане и в более чем десятке других стран, где она рассматривается как показатель добродетельности и того, заслуживает ли женщина доверия», — пишет газета.

Заявление в суд подала группа женщин, назвавшая проверку целостности девственной плевы нарушением конституционного права на неприкосновенность частной жизни и достоинство.

«Это унизительная практика, которая используется, чтобы вызвать подозрение в отношении жертвы, а не сосредоточивать внимание на обвиняемом», — согласилась с ними судья.

Активистки-правозащитницы назвали решение суда необходимым шагом на пути к совершенствованию следственного и судебного процесса в отношении жертв сексуального насилия в стране, где редко выносятся обвинительные приговоры в делах об изнасиловании.

«Мы надеемся, что решение будет осуществляться всеми государственными органами страны, чтобы гарантировать немедленный запрет подобной незаконной практики», — цитирует The New York Times одну из правозащитниц.