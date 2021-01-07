В 2017—2020 годах в Узбекистане было выявлено 185 случаев торговли новорожденными. Об этом сообщила представитель Следственного департамента при МВД Наргиза Ходжибоева на брифинге в Агентстве информации и массовых коммуникаций.

По ее словам, основные причины, которые приводят к торговле младенцами, следующие:

мать ребенка не имеет социальной защиты, её материальные потребности не удовлетворены;

беременность незамужних женщин и попытка скрыть ребенка от своей семьи;

потребность бездетных семей в усыновлении;

отсутствие прочной правовой базы для предотвращения торговли детьми.

В целом, с 2012 по 2020 годы количество преступлений, связанных с торговлей людьми, сократилось в шесть раз, но при этом постоянно продолжает расти доля торговли младенцами и детьми.

«Очень печально, что большинство преступлений, связанных с торговлей детьми, совершается женщинами, — сказала заместитель начальника управления Министерства по поддержке махалли и семьи Угилой Урозова. — Изучение социального статуса женщин, причастных к этому преступлению, показало, что многие из них живут в тяжелых условиях, испытывают финансовые затруднения, нуждаются в социальной поддержке и психологической помощи».

В рамках формирования «женской тетради» для выявления и изучения проблем женщин проинтервьюрованы более чем 6,5 миллиона респонденток по всей стране, говорилось на мероприятии.

Отметим, что согласно Всемирному докладу о торговле людьми за 2018 год Управления ООН по наркотикам и преступности, число жертв торговли новорожденными в 2014—2017 годах в Узбекистане составляло 195 младенцев. По данным МВД, большинство этих преступлений совершали родители детей, преимущественно женщины в возрасте от 18 до 35 лет, в основном, по трём причинам: в целях обогащения, сокрытия вины и из-за невозможности содержания ребенка.