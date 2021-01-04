Законом о государственном бюджете Узбекистана на 2021 год утверждены новые минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду.
Эти ставки применяются для налогообложения доходов физлиц от сдачи в аренду помещения или автомобиля.
Как ранее сообщило Министерство финансов, за кенгашами народных депутатов районов и городов сохраняется право устанавливать понижающие или повышающие коэффициенты от 0,7 до 1,3 к суммам налога в фиксированных размерах для индивидуальных предпринимателей в зависимости от специфики места осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, а также сезонности осуществляемых видов деятельности.
Отметим, что налог с физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем, исчисляется и удерживается налоговыми агентами — индивидуальными предпринимателями — у источника выплаты, при выплате дохода налогоплательщику.
№
Вид имущества, передаваемого в аренду
Показатель, характеризующий размер установленной ставки
Минимальные размеры
Ташкент
Нукус,
другие
1
Помещения:
жилое помещение
за 1 кв. м общей площади
14 000
8 500
4 000
нежилое помещение
29 000
17 000
7 500
2
Автомобильный транспорт:
легковой автомобиль (автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, багажа и имеющее не более 8 мест для посадки, не считая места водителя)
за 1 автотранспортное средство
575 000
микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили
1 150 000
(1 000 000)
Ранее «Газета.uz» рассказала, как изменились НДС, акцизный налог, налоги на прибыль и на доходы физлиц, социальный, земельный и другие налоги.