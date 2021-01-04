Законом о государственном бюджете Узбекистана на 2021 год утверждены новые минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду.

Эти ставки применяются для налогообложения доходов физлиц от сдачи в аренду помещения или автомобиля.

Как ранее сообщило Министерство финансов, за кенгашами народных депутатов районов и городов сохраняется право устанавливать понижающие или повышающие коэффициенты от 0,7 до 1,3 к суммам налога в фиксированных размерах для индивидуальных предпринимателей в зависимости от специфики места осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, а также сезонности осуществляемых видов деятельности.

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Отметим, что налог с физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем, исчисляется и удерживается налоговыми агентами — индивидуальными предпринимателями — у источника выплаты, при выплате дохода налогоплательщику.

Вид имущества, передаваемого в аренду

Показатель, характеризующий размер установленной ставки

Минимальные размеры
ставок арендной платы в месяц, сумов

Ташкент

Нукус,
города-
областные центры

другие
населенные
пункты

1

Помещения:

жилое помещение

за 1 кв. м общей площади

14 000
(ранее — 12 000)

8 500
(7 500)

4 000
(3 500)

нежилое помещение

29 000
(25 000)

17 000
(15 000)

7 500
(6 500)

2

Автомобильный транспорт:


легковой автомобиль (автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, багажа и имеющее не более 8 мест для посадки, не считая места водителя)

за 1 автотранспортное средство

575 000
(500 000)

микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили

1 150 000

(1 000 000)

Ранее «Газета.uz» рассказала, как изменились НДС, акцизный налог, налоги на прибыль и на доходы физлиц, социальный, земельный и другие налоги.