Законом о государственном бюджете Узбекистана на 2021 год утверждены новые минимальные ставки арендной платы для физических лиц, сдающих имущество в аренду.

Эти ставки применяются для налогообложения доходов физлиц от сдачи в аренду помещения или автомобиля.

Как ранее сообщило Министерство финансов, за кенгашами народных депутатов районов и городов сохраняется право устанавливать понижающие или повышающие коэффициенты от 0,7 до 1,3 к суммам налога в фиксированных размерах для индивидуальных предпринимателей в зависимости от специфики места осуществления деятельности индивидуального предпринимателя, а также сезонности осуществляемых видов деятельности.

Отметим, что налог с физических лиц, состоящих в трудовых отношениях с индивидуальным предпринимателем, исчисляется и удерживается налоговыми агентами — индивидуальными предпринимателями — у источника выплаты, при выплате дохода налогоплательщику.

№ Вид имущества, передаваемого в аренду Показатель, характеризующий размер установленной ставки Минимальные размеры

ставок арендной платы в месяц, сумов Ташкент Нукус,

города-

областные центры другие

населенные

пункты 1 Помещения: жилое помещение за 1 кв. м общей площади 14 000

(ранее — 12 000) 8 500

(7 500) 4 000

(3 500) нежилое помещение 29 000

(25 000) 17 000

(15 000) 7 500

(6 500) 2 Автомобильный транспорт:

легковой автомобиль (автотранспортное средство, предназначенное для перевозки пассажиров, багажа и имеющее не более 8 мест для посадки, не считая места водителя) за 1 автотранспортное средство 575 000

(500 000) микроавтобусы, автобусы и грузовые автомобили 1 150 000 (1 000 000)

Ранее «Газета.uz» рассказала, как изменились НДС, акцизный налог, налоги на прибыль и на доходы физлиц, социальный, земельный и другие налоги.