31 декабря примерно в 23:00 автомобиль Chevrolet Gentra под управлением заместителя министра водного хозяйства Вохиджона Ахмаджонова упала с обрыва на перевале Камчик. В результате погибли его супруга и трехлетняя дочка, находившиеся с ним в машине, а сам госслужащий госпитализирован в больницу. Замглавы Минводхоза ехал с семьей в Фергану, чтобы отпраздновать Новый год с родителями, сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Министерства водного хозяйства.

По данным пресс-службы УВД Наманганской области, ДТП произошло на 258-м км автодороги А-373 «Ташкент-Ош», проходящего через махаллю «Кушминор» Папского района Наманганской области. Другой автомобиль Gentra под управлением жителя Коканда (1996 года рождения) ударился в заднюю левую часть автомобиля жителя Ташкента (1979) Gentra, которая ехала впереди.

В результате Gentra замминистра выехала за дорогу и упала с обрыва. Находившиеся в машине супруга водителя (1986) и дочь (2017) от полученных травм скончались в больнице.

По данному факту следственный отдел ОВД Папского района 1 января возбудил уголовное дело по части 3 статьи 266 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее человеческие жертвы).