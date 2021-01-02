Пандемия коронавируса привела к экономическому спаду и, как следствие, сокращению уровня выбросов парниковых газов. Но мир по-прежнему движется к катастрофическому повышению температуры более чем на 3 градусов Цельсия в XXI веке, говорится в докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП). Это намного превышает цели Парижского соглашения по климату 2015 года (ратифицировано Узбекистаном в 2018 году).

В Парижском соглашении говорилось об удержании в текущем столетии прироста глобальной средней температуры намного ниже 2 градусов Цельсия сверх доиндустриальных уровней (или не более 1,5 градуса). Реализовать эту цель пока не удаётся, так как потепление климата идёт гораздо более быстрыми темпами.

В 2019 году общий уровень выбросов парниковых газов, включая изменения в землепользовании, достиг нового максимума в 59,1 гигатонн эквивалента CO2 (ГтCO2э).

Рис. 1. Глобальные показатели выбросов ПГ из всех источников. Источник.

Основной причиной роста выбросов парниковых газов является то, что преобладающая доля в общем объёме выбросов с учётом изменений в землепользовании (65%) приходится на выбросы двуокиси углерода (CO2) при использовании ископаемого сырья (в результате сжигания ископаемых видов топлива и переработки карбонатов). В 2019 году выбросы CO2 при использовании ископаемого сырья достигли рекордного уровня, составив 38,0 ГтCO2.

Уровень выбросов углекислого газа в 2020 году оценочно сократился до 7%. Как отмечено в докладе, сокращение, вероятно, будет более значительным, чем на 1,2%, как это наблюдалось во время глобального финансового кризиса в конце 2000-х годов. Наибольшее падение объёма выбросов произошло в транспортном секторе, поскольку были приняты глобальные меры по сокращению мобильности населения.

Рис. 2. Сокращение уровня выбросов в 2020 году по сравнению с 2019 годом в результате введения режима карантина и самоизоляции во время пандемии COVID-19. Источник.

Однако в долгосрочной перспективе это падение означает сокращение темпов глобального потепления всего на 0,01 градуса к 2050 году. Чем это может грозить человечеству?

2020 год станет самым тёплым за всю историю наблюдений: повсеместно в мире усиливаются лесные пожары, засухи, штормы и таяние ледников. Несмотря на то, что объёмы выбросов CO2 в 2020 году снизились, обусловленная этим концентрация в атмосфере основных парниковых газов (CO2, метана (CH4) и закиси азота (N2O)) продолжала увеличиваться в 2020 году.

Крупнейшими эмитентами парниковых газов остаются США, Россия, Япония, Китай, ЕС+Великобритания и Индия.

Рис. 3. Абсолютные показатели выбросов парниковых газов по шести крупнейшим эмитентам в секторе международных перевозок (слева) и показатели выбросов по шести крупнейшим эмитентам в расчёте на душу населения (без учёта выбросов, связанных с изменениями в землепользовании) в сравнении со среднемировым уровнем (справа). Источник.

Для стабилизации глобального потепления требуется обеспечить непрерывное сокращение выбросов, что позволит выйти на нулевое сальдо выбросов CO2. Нулевое сальдо приведёт сначала к пиковым значениям, а затем уже к снижению темпов глобального потепления.

Оценка действий стран мира по достижению климатических целей

В докладе рассматривается движение стран к нулевому сальдо выбросов. Отмечено, что цели выхода на нулевое сальдо выбросов были официально приняты, объявлены или рассматривались в 126 странах, на долю которых приходится 51% глобальных выбросов парниковых газов. Если США примут на себя обязательство о достижении нулевого сальдо выбросов ПГ к 2050 году, как это предлагается в климатическом плане Байдена-Харрис, то эта доля возрастёт до 63%, говорится в докладе.

Цели выхода на нулевое сальдо выбросов поставлены в следующих странах-участницах «Группы двадцати»:

— Франции и Великобритании, которые законодательно закрепили свои цели в отношении достижения нулевого сальдо выбросов парниковых газов к 2050 году;

— Европейском союзе, который поставил перед собой задачу обеспечения выхода на нулевое сальдо к 2050 году;

— Китае, который объявил о планах достижения углеродной нейтральности до 2060 года;

— Японии, объявившей о цели достижения нулевого сальдо выбросов парниковых газов к 2050 году;

— Республике Корея, президент которой в своём выступлении в парламенте заявил об обязательстве этой страны стать углероднонейтральной к 2050 году;

— Канаде, заявившей о своем намерении законодательно закрепить цель достижения нулевого сальдо выбросов к 2050 году;

— Южной Африке, которая поставила перед собой задачу обеспечения выхода на нулевое сальдо выбросов углерода к 2050 году;

— Аргентине и Мексике.

В документе ЮНЕП отмечается, что хотя недавние заявления о целях в области достижения нулевого сальдо выбросов носят весьма обнадёживающий характер, они свидетельствуют о существенном разрыве между высокой планкой поставленных целей и недостаточным уровнем определяемых на национальном уровне вкладов (ОНУВ) на период до 2030 года.

Чтобы добиться прогресса в достижении долгосрочной температурной цели, предусмотренной Парижским соглашением, к 2030 году требуется предпринять два безотлагательных шага. Во-первых, большему числу стран необходимо разработать долгосрочные стратегии, согласующиеся с Парижским соглашением, и, во-вторых, новые и обновленные ОНУВ должны соответствовать целям достижения нулевого сальдо выбросов, говорится в обзоре ЮНЕП.

Переход на низкоуглеродные решения как единственный путь снижения темпов потепления

«Зелёное» восстановление после пандемии поможет сократить выбросы парниковых газов примерно на 25%, говорят авторы доклада. Это прогнозируемый к 2030 году результат, который приблизит мир к поставленной цели в 2 градуса Цельсия.

Правительствам следует сделать все возможное для реализации «зелёного» восстановления и укрепить свои обязательства до следующего совещания по вопросам изменения климата в 2021 году, отмечается в докладе.

Многие спасательные и восстановительные меры, финансируемые из бюджета, могут одновременно способствовать быстрому, обеспечивающему создание большого количества рабочих мест и экономически эффективному восстановлению, а также переходу к низкоуглеродной экономике.

Осознанное потребление — вклад каждого

Изменение образа жизни людей — это важный фактор непрерывного сокращения выбросов парниковых газов, указывается в докладе.

Около двух третей глобальных выбросов связано с жизнедеятельностью частных домохозяйств (мобильность людей, эксплуатация жилых зданий, производство продовольствия).

Например, отказ от одного перелёта туда и обратно на дальнее расстояние может сократить уровень ежегодных личных выбросов в среднем на 1,9 тCO2э на душу населения.

Объёмы выбросов, связанных с энергопотреблением в жилых домах, могут быть сокращены путём модернизации существующего и строительства нового жилищного фонда.

Использование электроэнергии из возобновляемых источников в домохозяйствах также могло бы снизить уровень выбросов для лиц с более высоким уровнем дохода примерно на 1,5 тСО2э на душу населения в год.

Что касается продовольствия, то в плане сокращения объёмов выбросов значительный потенциал имеет переключение потребления на низкоуглеродные рационы питания. Переход на вегетарианскую диету, например, мог бы понизить уровень выбросов в среднем на 0,5 тCO2э на душу населения в год, отмечается в обзоре.

Практики, которые могут применять и развивающиеся, и развитые страны, позволяют оберегать природу и климат:

— замена внутренних ближнемагистральных авиарейсов на железнодорожные перевозки;

— создание необходимой инфраструктуры, стимулирующей поездки на велосипеде и совместное использование автомобилей, при одновременном ограничении количества автомобилей, работающих на бензине;

— повышение энергоэффективности жилых зданий и переход сетевых энергокомпаний к поставкам энергии из возобновляемых источников как стандартной практике;

— обеспечение снабжения низкоуглеродными продуктами питания в государственном секторе;

— разработка политики, направленной на сокращение объёмов пищевых отходов.

С другой стороны, некоторые спасательные и восстановительные меры, финансируемые из бюджета, могут способствовать увековечиванию высокоуглеродных и экологически вредных решений в сфере развития. К их числу относятся:

— инвестиции в инфраструктуру на основе ископаемых видов топлива или налогово-бюджетное стимулирование высокоуглеродных технологий и проектов;

— отказ от применения или отмена экологических норм;

— оказание финансовой помощи компаниям, работающим на основе интенсивного использования ископаемых видов топлива, без выдвижения условий их перехода на низкоуглеродные технологии или обеспечения экологической устойчивости (например, авиакомпаниям, производителям и потребителям автомобилей с двигателями внутреннего сгорания, промышленным предприятиям и энергетическим компаниям, работающим на ископаемых видах топлива).

Кадр из видеоролика ЮНЕП.

Документ напоминает странам о соблюдении принципа справедливости. Объём выбросов, обусловленных образом жизни наиболее обеспеченных людей, составляющих 1% населения мира, более чем в два раза превышает совокупную долю выбросов наименее обеспеченных 50% населения.

Достижение цели удержания глобального потепления в пределах 1,5 градуса в соответствии с Парижским соглашением потребует сокращения к 2030 году объёма выбросов, связанных с потребительским образом жизни, до уровня порядка 2−2,5 тCO2э на душу населения.

Это означает, что наиболее обеспеченным людям, составляющим 1% населения мира, необходимо будет снизить уровень своих текущих выбросов по меньшей мере в 30 раз. При этом подушевые выбросы наименее обеспеченных слоёв, составляющих 50% населения мира, могли бы увеличиться в среднем примерно в три раза по сравнению с нынешним уровнем.