В Коканде (Ферганская область) в рекордные сроки — 14 дней — была построена новая газораспределительная станция, сообщила пресс-служба хокимията города.
Проект был реализован после совещания, проведённого президентом Узбекистана, на котором обсуждались проблемы с поставкой газа населению, говорится в сообщении.
Сварку последнего узла ГРС осуществил сам хоким города Маруфжон Усмонов, отмечает пресс-служба.
Запуск станции должен улучшить обеспечение газом примерно 9200 жителей, а также объекты социальной сферы.
Отмечается, что с вводом ГРС давление газа на входе в Коканд увеличилось вдвое.
На днях жительницы одной из махаллей города перекрыли улицу у хокимията из-за отсутствия в их домах газа и электричества. Хоким города посетил махаллю и сообщил жителям, что до конца года, с запуском новой ГРС, в их домах будет газ.
Sim
“Сварку последнего узла ГРС осуществил сам хоким города Маруфжон Усмонов, отмечает пресс-служба..“
Он сваривает или режет? В руках не сварочный держак, а резак..
Alex Shakirov
Очень смешно конечно! Чего он там греет двумя руками? Пруток где?
Valijon Umurzakov
А почему металлические, раз под землёй трубопровод? При утечке газа взрыв обеспечен
bulion solst
сварка непрофессионалом такого ответственного участка безрассудный поступок, если шов плохо сел то на ультразвуке он покажет все разрывы и дефекты, а впоследствие и перфорацию трубы с этого места при скачках давления!