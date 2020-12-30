В Коканде (Ферганская область) в рекордные сроки — 14 дней — была построена новая газораспределительная станция, сообщила пресс-служба хокимията города.

Проект был реализован после совещания, проведённого президентом Узбекистана, на котором обсуждались проблемы с поставкой газа населению, говорится в сообщении.

Сварку последнего узла ГРС осуществил сам хоким города Маруфжон Усмонов, отмечает пресс-служба.





Запуск станции должен улучшить обеспечение газом примерно 9200 жителей, а также объекты социальной сферы.

Отмечается, что с вводом ГРС давление газа на входе в Коканд увеличилось вдвое.

На днях жительницы одной из махаллей города перекрыли улицу у хокимията из-за отсутствия в их домах газа и электричества. Хоким города посетил махаллю и сообщил жителям, что до конца года, с запуском новой ГРС, в их домах будет газ.