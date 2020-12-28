28 декабря в социальных сетях распространилась видеозапись, на которой видно, как жительницы Коканда перекрыли ведущую в хокимият города дорогу. Автор видеоролика заявила, что женщины протестуют из-за отключений газа и электричества.

«Женщины, живущие рядом с хокимиятом, перекрывают дорогу перед зданием хокимията. Потому что у них дома нет ни газа, ни света. Несколько раз позвали уполномоченных сотрудников, но они не захотели слушать нас. Мы сыты по горло отсутствием газа и света», — говорит снимающая происходящее женщина.

В момент, когда автомобили пытаются проехать, та же жительница города заявляет: «Можете задавить, пожалуйста. Мы уже сыты по горло, всё равно дома холодно».

В конце видео видно, как месту события подъезжает автомобиль правоохранительных органов.

В хокимиятах Коканда и Ферганской области пока никак не прокомментировали данную ситуацию.

Ранее сообщалось, что в Сурхандарьинской области жители Музрабадского района перекрыли дорогу и подожгли шины из-за прекращения подачи электричества, вызванного поломкой трансформатора.