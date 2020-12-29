Хокимият города Коканда (Ферганская область) пообещал запустить новую газораспределительную станцию (ГРС), что позволит улучшить обеспечение газом махалли 5-«Вакф чорсу», чьи жительницы пришли к зданию администрации и перекрыли улицу, а также другиих махаллей.

Как говорится в сообщении пресс-службы хокимията, рабочая группа во главе с хокимом города Маруфом Усмоновым посетила махаллю и изучила проблему. Жителям было сообщено, что новая ГРС должна заработать до конца года.

Возводимая ГРС будет получать топливо напрямую из трубопровода высокого давления. Это улучшит подачу газа в махаллю 5-«Вакф чорсу», говорится в сообщении.

В хокимияте добавили, что также взяли на особый контроль поставку угля по сниженной цене для отопления домов и сжиженного газа для хозяйственного применения в махалле.