Правительство Великобритании в среду разрешило использовать вакцину против COVID-19, разработанную Оксфордским университетом совместно с компанией AstraZeneca.

«Эксперты Управления по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения после тщательных клинических испытаний и анализа данных пришли к выводу, что вакцина соответствует строгим стандартам безопасности, качества и эффективности», — говорится в заявлении на сайте британского правительства.

Как уточняет BBC News, прививание этой вакциной начнется с 4 января. Всего Великобритания заказала 100 миллионов доз — этого достаточно для вакцинации 50 миллионов человек.

Великобритания стала первой в мире страной, которая одобрила использование вакцины AstraZeneca. Ранее британские власти также первыми лицензировали вакцину Pfizer-BioNTech. Ею вакцинировано уже более 600 тысяч британцев.