Суд в Шанхае приговорил к четырём годам лишения свободы 37-летнюю гражданскую журналистку и бывшего юриста Чжан Чжань, которая освещала события в Ухане в начале пандемии COVID-19. Приговор вынесли за один день 28 декабря, адвокаты намерены его обжаловать, сообщила Meduza.

Журналистку признали виновной в том, что она «сеяла раздоры и провоцировала проблемы», сообщил её адвокат. Такие обвинения часто используют против диссидентов, активистов и журналистов, чтобы подавить инакомыслие, отметили The Guardian и South China Morning Post. В ноябре Чжан Чжань обвинили в распространении ложной информации. Гособвинение просило для нее пять лет лишения свободы.

Чжан Чжань 1 февраля приехала из Шанхая в Ухань — спустя примерно неделю после того, как город закрыли на карантин из-за распространения коронавируса. По версии властей, журналистка передавала из Уханя ложную информацию, используя в том числе мессенджер WeChat, Twitter и YouTube, а также общалась с зарубежными изданиями, вроде Free Radio Asia и Epoch Times, и «злонамеренно спекулировала на теме эпидемии COVID-19 в Ухани».

Журналистка критиковала действия китайских властей. В одном из репортажей она написала, что правительство «не дало людям достаточной информации, а затем просто ввело локдаун в городе». Она называла это нарушением прав человека. В своём YouTube-канале журналистка публиковала короткие видеоролики с комментариями местных жителей, а также кадры, снятые возле крематория, вокзалов, больниц и Уханьского института вирусологии.

В середине мая журналистку задержали. Она настаивала на своей невиновности и в конце июня объявила голодовку, протестуя против своего уголовного преследования. Её адвокаты сообщили в суде, что во время заключения полицейские связывали Чжан Чжань и принудительно кормили её через трубку. Позднее у неё диагностировали инфекцию горла из-за принудительного кормления.

Несколько дипломатов и иностранных журналистов пытались попасть на судебное заседание, где рассматривали дело Чжан Чжань, но их отказались пустить в здание.