Средства массовой информации все больше становятся «четвертой властью», освещая не только позитивные изменения в стране, но и поднимая актуальные проблемы, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев в послании парламенту 29 декабря.

«Конечно, острые и критические материалы не нравятся многим чиновникам на местах, нарушают их спокойное и беззаботное существование. Но гласность и свобода слова — это требование времени, требование реформ в Узбекистане», — сказал Шавкат Мирзиёев.

«В последние четыре года мы учимся жить и работать в создаваемой в нашем обществе атмосфере гласности и открытости, свободы слова. Это сложно, но мы учимся. Справедливая критика объективных журналистов и блогеров указывает на ошибки и недостатки действующих по старинке руководителей, вынуждая их менять стиль работы и повышать свою ответственность», — отметил он.

Президент поручил каждому госоргану в своей повседневной работе наладить постоянный диалог и сотрудничество со СМИ.

Шавкат Мирзиёев напомнил, что для поддержки и защиты СМИ при Администрации президента было образовано Агентство информации и массовых коммуникаций.

«Чтобы вывести на новый уровень реформы в информационной сфере, обеспечить её дальнейшее развитие, всемерную поддержку независимой деятельности СМИ, считаю необходимым критически пересмотреть деятельность агентства», — сказал президент.

Глава государства также заверил, что Узбекистан продолжит поддержку негосударственных некоммерческих организаций в процессе развития гражданского общества.

«Негосударственные некоммерческие организации будут широко привлекаться на основе социального заказа к выявлению существующих проблем на местах, их глубокому анализу, выработке предложений по решению и обеспечению общественного контроля над их реализацией. Подобное взаимодействие следовало бы широко внедрить прежде всего в таких сферах, как образование, культура, медицина, экология, строительство, кадастровый учет, транспорт, коммунальное хозяйство, занятость, социальные услуги», — предложил Шавкат Мирзиёев.

В следующем году на организацию этой работы из бюджета будет выделено 60 млрд сумов.

Президент также предложил создать институт постоянного представителя негосударственных некоммерческих организаций в Законодательной палате. Он будет участвовать в заседаниях нижней палаты парламента, вносить предложения об отражении в принимаемых законах вопросов действенного общественного контроля и социального партнерства.