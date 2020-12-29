В 2021 году особое внимание будет уделено здравоохранению как еще одному важному направлению и приоритетам в этой области, заявил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая 29 декабря с посланием парламенту.

«Забота о здоровье матери и ребенка — это забота обо всем обществе, о нашем будущем», — сказал глава государства.

Со следующего года дети до 15 лет и беременные женщины будут бесплатно получать витамины 7 видов и лекарства от паразитарных заболеваний. Этими мерами будут охвачены 11 миллионов человек в 2021 году и 17 миллионов — в 2022 году. На эти цели намечено выделить 100 млрд сумов.

«Путем бесплатного обеспечения женщин и детей йодом, железом, фолиевой кислотой, витаминами и противопаразитарными препаратами мы надеемся снизить заболеваемость населения анемией на 25%», — отметил президент.

«Чтобы поднять медицинское обслуживание на качественно новый уровень, необходимо усилить первичное звено здравоохранения, особенно в селах и махаллях», — продолжил Шавкат Мирзиёев.

В связи с этим вместо врачей общей практики в учреждениях первичного звена будут организованы медицинские бригады, состоящие из семейного врача и 5 его помощников из числа среднего медицинского персонала.

В каждой махалле будет внедрена отдельная система работы с детьми до 5 лет, женщинами фертильного возраста и беременными женщинами, людьми с ограниченными возможностями, а также подверженными риску сердечно-сосудистых, онкологических, эндокринных заболеваний.

Будет пересмотрен перечень предоставляемых государством бесплатных медицинских услуг и лекарств, а также поэтапно налажена система гарантированного обеспечения ими населения.

Для еще более широкого охвата населения учреждениями первичного звена здравоохранения в ближайшие три года будет открыто 315 пунктов семейных врачей и 85 семейных поликлиник.

В рамках программы «Сельский врач» более тысячи врачей, работающих в отдаленных районах, получат материальную помощь в размере 30 млн сумов и будут обеспечены служебным жильем.

К оказанию первичной и специализированной медицинской помощи в отдаленных районах, проведению скрининговых обследований социально уязвимых слоев населения намечено привлечь и частные медицинские организации, с предоставлением им субсидий.

«Особое внимание мы уделим повышению авторитета и статуса медицинских работников среднего звена — медсестер и фельдшеров», — подчеркнул президент.

47 техникумов имени Ибн Сино будут ежегодно выпускать более 20 тысяч молодых специалистов, владеющих профессиональными навыками сразу в нескольких областях медицины. Медицинским работникам среднего звена также будет разрешено самостоятельно заниматься «медсестринской деятельностью».