Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, выступая с посланием парламенту, анонсировал Год поддержки молодёжи и укрепления здоровья населения и, в частности, очертил задачи по реформированию системы образования.

Дошкольное образование

«Нашей стратегической целью в области развития дошкольного образования на ближайшие годы является создание необходимых условий для полного охвата им всех детей», — сказал президент.

«В следующем году нам предстоит увеличить охват дошкольным образованием до 65%, а к концу 2023 года — до 75%, — заявил глава государства. — За счёт выделения из бюджета 600 млрд сумов субсидий будет создано 2000 негосударственных детских садов, доля частного сектора в данной сфере возрастёт до 25%».

Кроме того, в 2021 году системой бесплатной подготовки к школе будут охвачены 560 тысяч, или 82%, детей в возрасте шести лет. В отдалённых сёлах расширится использование альтернативных форм дошкольного образования.

Школьное образование

Будут ускорены реформы, направленные на коренное улучшение и повышение качества школьного образования с созданием достойных условий для учителей, заявил президент.

В новом году из бюджета будет выделено 2 трлн сумов на строительство 30 новых школ, ремонт и улучшение материально-технической базы 320 школ. В ближайшие два года на внедрение единой системы «электронного образования» будет направлено 250 млрд сумов.

«Чтобы кардинально повысить качество образования, прежде всего необходимо привести учебные планы, методические пособия для преподавателей в соответствие с передовыми международными стандартами, — подчеркнул глава государства. — Чтобы развивать у детей навыки аналитического и креативного мышления, нужно создавать для них содержательные и понятные учебники. В связи с этим в следующем учебном году в начальных классах на основе лучшего зарубежного опыта будет введена „Национальная учебная программа“, которая не станет перегружать ребёнка».

Качество школьного образования должно быть одинаково высоким как в столице, так и в отдалённых сёлах, особо выделил в послании президент. Для этого предстоит реализовать программу по обеспечению школ в отдалённых районах квалифицированными кадрами и повышению качества образования.

«Учителям, которые преподают в отдалённой школе в другом районе, будет выплачиваться 50-процентная, а преподающим в другом регионе — 100-процентная надбавка к заработной плате. До этого мы обсуждали, почему учителя, педагоги неохотно едут в отдалённые районы, [поэтому мы внедряем такую систему]. Думаю, это будет справедливо», — сказал президент, добавив, что из бюджета будут выделяться субсидии для стимулирования деятельности частных школ в регионах.

В следующем году, сказал Шавкат Мирзиёев, в стране начнут действовать 10 президентских школ, 197 специализированных школ по химии, биологии, математике и информационным технологиям. Для глубокого освоения нашими молодёжью Узбекистана высоких технологий и знаний, подготовки национальных кадров новой формации в Ташкенте откроется новый современный университет с «самыми передовыми образовательными программами», где будут преподавать иностранные учёные и преподаватели.

«Конечно, уже много наших юношей и девушек выезжают за пределы республики, чтобы учиться в престижных учебных заведениях, они участвуют в международных конкурсах, побеждают занимают призовые места, — сказал президент. — Теперь мы хотим создать достойные условия для их образования на родине. Конечно, это сложная задача, по мановению руки это не случится. Но обучение на родине, рядом с родителями и близкими будет кратно лучше и качественнее для молодёжи».

Для формирования у детей со школьного возраста трудовых навыков будет внедрена система профессионального обучения.

Повышение квалификации учителей и стимулирование их труда

До настоящего времени учителя проходили повышение квалификации каждые пять лет. А теперь им необходимо будет постоянно повышать её на основе принципа «обучение на протяжении всей жизни». Будут пересмотрены критерии присвоения им категорий исходя из знания своего предмета, педагогических навыков и психологической подготовки.

«Хочу ещё раз подчеркнуть: профессия учителя должна стать самой авторитетной и уважаемой в обществе. И задача государства — создать все условия для того, чтобы учителя в первую очередь заботились о предоставлении детям качественного образования, а также о самосовершенствовании» — сказал президент.

В следующем году будет продолжена работа по обеспечению достойной оплаты труда учителей, наставников и методистов. На эти цели в региональные фонды стимулирования работников народного образования будет направлено 330 млрд сумов. Размер доплаты за классное руководство более чем 240 тысячам школьных учителей будет увеличен в 1,5 раза, на это из бюджета предусмотрено выделить 400 млрд сумов.

Высшее образование

Особое внимание будет уделено повышению охватом и качества высшего образования. Начиная со следующего года число государственных грантов на получение высшего образования будет увеличено не менее чем на 25%, заявил президент.

«Мы удвоим квоту стипендий для девушек из малообеспеченных семей и доведём её до 2000, — заявил глава государства. — В этом году мы уже провели такой опыт, что было с большим энтузиазмом встречено нашим народом. Для нуждающихся в социальной поддержке девушек, которые учатся на „отлично“, будут введены специальные стипендии».

В настоящее время молодёжь стремится поступать в самые престижные университеты, но среди вузов нет конкуренции за привлечение образованной и талантливой молодёжи, отметил Шавкат Мирзиёев. В связи с этим будет введена система предоставления частным вузам государственного заказа на подготовку востребованных специалистов.

В целях усиления преемственности между университетами и нижними звеньями системы образования 65 академических лицеев будет передано в ведение высших учебных заведений, а 187 техникумов — закреплено за профильными университетами и отраслевыми предприятиями.

Необходимо укреплять связи с ведущими зарубежными университетами, научными и инновационными центрами, расширять с ними сотрудничество в области подготовки кадров, сказал президент.

Количество молодых людей, направляемых на учёбу в магистратуру и докторантуру зарубежных вузов по линии фонда «Эл-юрт умиди», в следующем году увеличится в пять раз. «Через фонд мы впервые отправим на обучение в бакалавриате в другие страны 100 наших юношей и девушек. В последующие годы их число вырастет в 2−3 раза», — анонсировал глава государства.

В новом году 30 ведущих университетов страны получат право самостоятельно разрабатывать учебные планы, определять квоты приема и решать финансовые вопросы, заявил Шавкат Мирзиёев. «Постепенно мы будем расширять этот подход. Конечно, в министерстве сидят некоторые чиновники, которые костно относятся к этим реформам и не всегда готовы поддержать их. Учитывая это, мы должны приучить и общество, и наших чиновников к работе в рамках данной программы. Если мы не предоставим им самостоятельность в ключевых вопросах организации образования, они привыкнут бездействовать».

Наука и инновации

В следующем году число докторантов в вузах и научно-исследовательских организациях достигнет 4500, что в 3 раза больше, чем в 2017 году. На эти цели из бюджета будет выделено дополнительно 240 млрд сумов.

Согласно международному опыту научным советам ведущих вузов республики будут переданы полномочия по присвоению научных званий доцента и профессора, научных степеней доктора философии и доктора наук.

В нынешнем году впервые были приняты меры по комплексному развитию математики, химии, биологии и геологии как приоритетных направлений образования и науки. В частности, создано 98 специализированных школ и Университет геологических наук. Кардинально пересмотрены учебные программы, увеличен размер заработной платы преподавателей.

Теперь нам надо определить приоритеты в этой области на следующий год.

«Как показывает история, фундаментальной основой почти всех открытий и технологий в мире послужила физика, — подчеркнул президент. — Действительно, без глубокого понимания законов физики невозможно достичь результатов в таких актуальных сегодня сферах и отраслях, как машиностроение, электротехника, IT, технологии водо- и энергосбережения. Человек, стремящийся обретать знания и овладевать новыми профессиями, должен упорно трудиться, работать над собой, в том числе изучать иностранные языки, без которых в современном мире невозможно достичь высоких рубежей. Следуя этим требованиям, предлагаю определить приоритетным направлением в следующем году изучение физики и иностранных языков».

В будущем году будет организована международная научная олимпиада по физике имени Ахмада Фергани. Запланированы дополнительные меры по расширению масштаба и повышению качества научных исследований в области физики, созданию необходимых условий для молодых учёных.

Занятость молодёжи и поддержки предпринимательства

Президент анонсировал реформу системы профессионального образования в будущем году в соответствии с требованиями рынка труда и международными стандартами.

«Отныне наличие квалификации станет ключевым требованием к рабочим специальностям, — заявил глава государства. В связи с этим правительству поручается с 1 января следующего года внедрить систему оценки профессиональной квалификации граждан по востребованным профессиям».

«Как вы знаете, на состоявшемся недавно Форуме молодёжи мы решили выделить 100 млн долларов на молодёжное предпринимательство и обеспечение занятости, — напомнил президент. — Кроме того, на финансирование бизнес-проектов молодёжи и обучение ее профессиям будет направлен 1 трлн сумов и 50 млн долларов.

Социальная защита

Будет внедрена новая система особой поддержки детей из малообеспеченных семей, круглых сирот, детей с ограниченными возможностями и нуждающихся в лечении.

«В настоящее время в стране насчитывается 150 тысяч детей до 18 лет, которым необходима особая забота. Содействовать им в получении образования, приобретении определённой профессии, предоставить лечение тем, кто тяжело болен, помочь круглым сиротам найти своё место в жизни и обеспечить их жильём — не только наша задача, но и человеческий долг», — сказал Шавкат Мирзиёев.

В 2021 году впервые из бюджета будет выделено 50 млрд сумов на обеспечение жильём 900 круглых сирот. Президент предложил создать Общественный фонд поддержки детей, направив в него из бюджета 100 млрд сумов с увеличением ассигнования в течение года.

Глава государства также выразил мнение, что настало время принять закон о детском омбудсмане.