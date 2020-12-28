27 декабря жители махалли «Оби хаёт» Музрабадского района Сурхандарьинской области перекрыли дорогу и подожгли шины в знак недовольства отсутствием электричества. Видеозапись об этом появилась в социальных сетях. На ней видно, что акция организована перед зданием с надписью «Штаб 2-го сектора».

В хокимияте района прокомментировали инцидент. В заявлении говорится, что перерыв в поставке электроэнергии произошел из-за выхода из строя 25 декабря трансформатора мощностью 630 кВА.

26 декабря вместо него был установлен трансформатор мощностью 400 кВА. Однако в связи с резким повышением потребления энергии, вызванным похолоданием, и этот трансформатор вышел из строя.

На данный момент проблема устранена, отметили в хокимияте. 27 декабря в махалле был установлен новый трансформатор мощностью 630 кВА, и население было обеспечено энергией.

В махалле «Оби хаёт» насчитывается 545 домохозяйств, отключение электроэнергии из-за выхода из строя трансформатора затронуло 165 семей.