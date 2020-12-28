Период пандемии оказал негативное влияние на системы социальной защиты Узбекистана. Во многих семьях возникла острая необходимость в целевом попечительстве. В это непростое время в особой поддержке нуждаются уязвимые слои общества.





Являясь социально-ответственной компанией, ENTER Engineering Pte. ведет активную благотворительную деятельность, уделяя внимание поддержке людей с особыми потребностями. Традиционно в преддверии праздника компания оказывает помощь специализированным учреждениям по всей стране.

Перед Новым годом все люди верят в чудеса и ждут, что их желания сбудутся. Надеются на это и те, кто оказался в сложной ситуации: люди с особыми потребностями, лечащиеся от тяжелых заболеваний и те, у кого нет дома. Порадовать их очень легко. Любой добрый поступок и помощь станут по-настоящему ценными. Ведь это — знак внимания.





В этом году компания ENTER Engineering Pte. оказала помощь Узбекскому обществу слепых Зангиатинского района. На благотворительные средства были приобретены продукты питания для 184 человек, состоящих на попечительстве общества.





В Узбекистане проживает более 45 тысяч зарегистрированных незрячих или частично незрячих граждан. Их мир кардинально отличается от того, к которому привыкли остальные. Ежедневные действия могут представлять большие трудности, а то и вовсе быть невозможными. Узбекское общество слепых оказывает незрячим людям социальную поддержку, помогает в реабилитации и социальной интеграции.

Как говорил Марк Твен, доброта — это то, что может услышать глухой и увидеть слепой. Доброта — это универсальный язык, на котором говорит человек. Это качество присуще каждому. И оно делает мир намного лучше.

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