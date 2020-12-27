Семьи с двумя и более детьми, которые обучаются в высших учебных заведениях Узбекистана на контрактной основе, смогут получить льготные образовательные кредиты. Об этом 25 декабря сообщил президент Шавкат Мирзиёев, выступая на Форуме молодежи Узбекистана, передает корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства поручил заместителю премьер-министра, министру экономического развития и сокращения бедности Джамшиду Кучкарову в течение двух месяцев разработать порядок предоставления льготных образовательных кредитов.

Президент подчеркнул, что порядок должен предусматривать выплату кредита не во время учебы, а после окончания вуза и трудоустройства.

Шавкат Мирзиёев также заявил, что с 2021 года будет учрежден президентский грант на четыре года (сейчас — один год) для 200 молодых людей, набравших самые высокие баллы на вступительных экзаменах в вузы.

Со следующего учебного года будут также внедрены президентские и государственные стипендии для студентов бакалавриата, обучающихся в филиалах зарубежных вузов в Узбекистане.

Шавкат Мирзиёев заявил, что для поддержки «молодежи, избравшей путь науки», со следующего года будет удвоена квота президентской стипендии для магистрантов и докторантов.

«Убежден, что доступ к таким возможностям и льготам получат прежде всего те, кто готов строить фундамент нового Ренессанса», — заявил глава государства.

Для примера — программа образовательных кредитов с субсидированной ставкой с августа 2019 года была возобновлена в России. Как писали «Ведомости», данный целевой банковский кредит выдается траншами на оплату каждого семестра, а гаситься начинает после завершения учебы. Студент-заёмщик также получает льготы по уплате процентов на период обучения. Недополученные банками проценты субсидируются государством.