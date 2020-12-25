Агентство по внешней трудовой миграции при Министерстве занятости и трудовых отношений Узбекистана подписало соглашения о сотрудничестве с ФГУП «Паспортно-визовый сервис» при МВД России и ГБУ Москвы «Многофункциональный миграционный центр».

Как сообщает ИА «Дунё», документы были подписаны 24 декабря в ходе визита узбекской делегации во главе с советником премьер-министра Мехриддином Хайриддиновым в Москву.

«Цель подписания документов — упрощение процедур организованного выезда граждан республики, намеревающихся осуществлять временную трудовую деятельность на территории России», — говорится в сообщении.

В соответствии с соглашениями, в Узбекистане будут открыты фронт-офисы миграционных центров, что позволит сократить время и расходы оформлении документов, необходимых для получения разрешения на работу в РФ.

В сентябре президент Шавкат Мирзиёев подписал постановление, которым предусматривалось открытие к 2021 году представительства паспортно-визовой службы МВД России в Узбекистане. Филиалы Агентства по внешней трудовой миграции планировалось открыть в Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске, Уфе, Шымкенте и Стамбуле.