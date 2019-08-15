Директор Агентства информации и массовых коммуникаций при Администрации президента Комил Алламжонов 14 августа провел встречу с журналистами и блогерами для обсуждения бурной реакции общественности на его заявление об ответственности интернет-СМИ и блогеров за комментарии читателей. На встрече присутствовал корреспондент «Газеты.uz».

В своем заявлении, опубликованном в тот же день, Комил Алламжонов отметил, что «в комментариях пользователей в социальных сетях резко выросло количество оскорблений, клеветнических выражений, бранных слов, дискредитирующих мнений, основная часть которых оставляется группой троллей, или фейковыми, поддельными аккаунтами».

«Отныне каждое СМИ, блогеры, модераторы групп в соцсетях и мобильных мессенджерах… несут ответственность в установленном законом порядке за оставляемые гражданами, фейковыми аккаунтами или троллями подстрекательские комментарии, представляющие угрозу информационной безопасности государства, оскорбительные слова, издевательства, ложную информацию», — отметил он.

На встрече, назначенной на 21:00, Комил Алламжонов заявил, что ничего нового об ответственности СМИ и блогеров сказано не было.

«Закон и статьи, о которых мы говорили вчера в нашем заявлении, не новы. Они действовали в течение многих лет. Мы всего лишь привели некоторые параграфы из закона», — сказал он.

Популярный блогер и юрист Хушнудбек Худайбердиев заявил, что в соответствии с законодательством вебсайты, а также блогеры не должны использовать сайт или страницу в целях призыва к насильственному изменению конституционного строя, пропаганды войны, насилия и терроризма, религиозного экстремизма и совершать другие действия, влекущие уголовную и другую ответственность. При этом, отметил он, законодательство не предусматривает ответственности СМИ и блогеров, размещающих публикации на различных платформах и в социальных сетях, за комментарии пользователей.

Вопрос ответственности встает при направлении в адрес редакции или блогеров писем официальных органов с предупреждением об удалении комментариев в определенный срок. При отказе редакции или блогера дело может быть рассмотрено в суде.

Комил Алламжонов предложил рассмотреть вопрос привлечения к ответственности по истечении определенного времени после написания комментария, но присутствующие выступили против.

«Важен срок, предусмотренный уведомлением, а не срок написания комментария. Например, уведомление пришло сегодня, а комментарий был опубликован год назад — в таком случае неправильно говорить о сроке в один год для СМИ или блогера. Если уведомление пришло сегодня, отсчет надо начинать с сегодняшнего дня», — утверждает Хушнудбек Худайбердиев.

По его словам, даже в случае уведомления СМИ и блогеры не обязаны удалять все комментарии. Если в них нет нарушений законодательства, они имеют право отказать. В таком случае ситуация может быть разрешена через суд. Только решение суда имеет обязательный характер. Если СМИ и блогеры не удалят комментарии после решения суда об этом, то они могут быть привлечены к ответственности.

Представителям средств массовой информации и блогерам было предложено не ждать таких предупреждений, а выявлять и удалять оскорбительные комментарии, в том числе от имени анонимных учетных записей в социальных сетях.





Комил Алламжонов отметил, что СМИ и блогеры уже стали «четвертой властью», которая влияет на социум. «Я думал, мы только становимся „четвертой властью“, но стало понятно, что вы уже „четвертая власть“», — заявил глава АИМК.

Он привел в пример недавние резонансные случаи со сносами жилых домов и реакцией руководства страны в отношении хокимов. Директор агентства сказал, что «даже президент читает комментарии, возражения и мнения в соцсетях», после чего «следуют меры, отдаются поручения ответственным лицам».

«Пусть люди пишут комментарии с соблюдением норм приличия, без клеветы и оскорблений, правду. Я прошу вас (СМИ и блогеров — ред.) чистить этот „мусор“», — сказал он.

Глава АИМК сравнил соцсеть Facebook с махаллей, где дома — это страницы, а пользователи — соседи. «Каждый убирается у себя дома, иначе он будет нести ответственность за „зловоние“, если оно мешает соседям», — объяснил он.