Узбекистан может закупить одну из трёх вакцин, произведённых индийскими учеными. Об этом в эфире телеканала «Узбекистан 24» сообщил посол Индии в Ташкенте Маниш Прабхат.

По его словам, Совет медицинских исследований Индии ведёт работу по разработке трёх вакцин. Первая, произведенная компанией Bharat Biotech, находится на третьей стадии клинических испытаний. Вторая вакцина разработана институтом Serum, а третья — компанией Zydus Cadila, обе находятся на второй стадии испытаний.

Заместитель директора Агентства по развитию фармацевтической отрасли Алишер Темиров сообщил, что в настоящее время Узбекистан проводит необходимые онлайн-переговоры с индийскими компаниями по вопросу поставки вакцин.

Напомним, в Узбекистана сейчас проходят испытания китайской вакцины. Для тестирования в общей сложности отобрано 5000 добровольцев.

В начале декабря в Ташкент было доставлено 100 доз российской вакцины «Cпутник V» . Образцы переданы узбекской стороне для проведения испытаний, необходимых для регистрации и запуска производства вакцины в стране.