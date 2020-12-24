Вакцинацию от COVID-19 в Узбекистане по состоянию на 23 декабря прошли 295 добровольцев, сообщила пресс-служба Министерства инновационного развития.

Добровольцы были привиты рекомбинантной вакциной от китайской Zhifei, которая сейчас проходит третью фазу испытаний в стране. Заместитель директора Службы санитарно-эпидемиологического благополучия и общественного здоровья Ботиржон Курбанов сообщал, что неблагоприятных осложнений у привившихся не выявлено, они находятся под постоянным врачебным наблюдением.

Как отмечает Мининноваций, добровольцам сейчас вводится однократная вакцина. Всего в течение испытательного периода они получат три дозы препарата.

Фото: Мининноваций.

«Экспериментальная вакцина, используемая в этом испытании, имеет спецификацию 25 мкг/0,5 мл/флакон, которая содержит 25 мкг белка NCP-RBD и 0,25 мг адъюванта гидроксида алюминия», — отмечается в сообщении.

Продолжительность испытания составит 14 месяцев.

Напомним, третий этап испытаний вакцины от COVID-19 производства компании Zhifei стартовал в Узбекистане 10 декабря. Было отобрано 5000 добровольцев.