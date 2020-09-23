Президент Шавкат Мирзиёев подписал указ «О мерах по внедрению идентификационных ID-карт в Республике Узбекистан», сообщил во вторник телеканал «Узбекистан 24».

Согласно документу, с 1 января 2021 года в стране внедряется единая система идентификации личности, которая предусматривает поэтапную замену биометрических паспортов на ID-карты с электронным носителем информации (чипом). Это позволит гражданам также пользоваться государственными услугами.

ID-карты будут действительны исключительно на территории Узбекистана. Для выезда за пределы страны будет необходим биометрический паспорт гражданина Узбекистана для выезда за границу (загранпаспорт).

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«После внедрения этой системы, после введения ID-карта появится возможность обеспечения уникальности данных в отношении гражданина. ID-картами можно пользоваться других государственных услуг в сфере здравоохранения, при оформлении транспортных, паспортно-визовых документов. Это перечень можно перечислять до бесконечности», — заявил директор Государственного центра персонализации при Кабмине Нажмиддин Тураходжаев.


До 31 декабря 2022 года ID-карты будет выдаваться добровольно лицам, достигшим 16-летнего возраста, а также при утере паспорта, желании заменить ФИО, национальность и по другим основаниям, указанных в законодательстве. С 1 января 2023 года по 31 декабря 2030 года обмен биометрических паспортов на ID-карты будет осуществляться в обязательном порядке по мере окончания срока их действия.

Сроки выдачи ID-карт:

  • для новорожденного ребенка до одного года — сроком на 2 года (на усмотрение родителей, опекунов);
  • лицам в возрасте от 1 года до 16 лет — сроком на 5 лет (по усмотрению родителей, опекунов, попечителей);
  • С 16 лет — сроком на 10 лет (для иностранных граждан, постоянно проживающих на территории Узбекистана и лиц без гражданства с 16 лет до 60 лет — сроком на 5 лет).

Для оформления и получения ID-карты необходимо предоставить такие же документы как для получения гражданского паспорта, вида на жительство, в том числе и для иностранного гражданина, а также свидетельства о рождении. Заявление на получение идентификационной карты можно подать как лично, так и онлайн, отмечает телеканал «Узбекистан 24».

Директор Государственного центра персонализации при Кабмине Нажмиддин Тураходжаев отмечает, что документ можно будет получить в течение 1 дня (для паспорта сейчас — 10 дней).

По его словам, документ и чип будут защищены соответствующими сертификатами безопасности и электронной цифровой подписью.

Идентификационная карта будет содержать биографические данные владельца, цифровую фотографию, опечатки пальцев (по достижению 16-летнего возраста), сертификат ключа электронной цифровой подписи (по достижению 16-летнего возраста). При этом данные о национальности владельца вносятся в чип идентификационной карты без указания на бланке ID-карты, говорится в сюжете «Узбекистан 24».

Государственная пошлина за выдачу ID-карт, которые заменят национальный паспорт, установлена в размере 89% базовой расчетной величины (198470 сумов, по состоянию на 22 сентября 2020 года).

До 31 декабря 2020 года соответствующим министерствам и ведомствам поручено:

  • внедрить возможность подачи заявки на получение ID-карты, электронной очереди и онлайн-оплаты на Едином интерактивном портале государственных услуг (my.gov.uz);
  • внедрить возможность получения свидетельства о рождении через информационную систему «Единый электронный архив органов ЗАГС» при оформлении ID-карты;
  • модернизировать систему «Электронное правительство»;
  • разработать проект Концепции по внедрению в Узбекистане ID-карт и «Дорожной карты» по ее реализации.