Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 24 декабря принял вновь назначенного посла Египта Амиру Фахми, сообщила пресс-служба МИДа.

Принимая копии верительных грамот, министр поздравил посла с назначением и пожелал ей успехов в дипломатической миссии.

На встрече стороны обсудили узбекско-египетское сотрудничество и взаимодействия в рамках ООН, ОИС и других международных организаций.

Министр и посол, кроме того, обсудили активизацию политических, торгово-экономических, инвестиционных, культурно-гуманитарных связей между Узбекистаном и Египтом, а также график предстоящих совместных мероприятий на различных уровнях.