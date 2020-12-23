Иностранный эксперт в области водных ресурсов Оливье Норман назначен советником министра жилищно-коммунального обслуживания Узбекистана по вопросам обеспечения питьевой водой сельских населённых пунктов, сообщила пресс-служба МинЖКО.

На этой должности специалист будет заниматься разработкой проектов по снабжению населённых пунктов питьевой водой на основе государственного социального заказа, а также содействовать сотрудникам министерства в их реализации и мониторинге результатов.

Оливье Норманд также является членом общественного совета по этим вопросам, созданного при МинЖКО.