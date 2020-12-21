В рамках программы фонда Zamin, попечительский совет которого возглавляет первая леди Узбекистана Зироат Мирзиёева, проведены 36 операций по восстановлению слуха детям, сообщила пресс-служба фонда.

«Наиболее распространенным случаем полной потери слуха является повреждение улитки внутреннего уха. На сегодняшний день, кохлеарная имплантация — единственный способ реабилитации и восстановления слуха у людей с данным диагнозом», — говорится в сообщении.

Кохлеарный имплант — это электронный прибор, с помощью которого глухие люди могут слышать окружающие звуки и речь. Внутреннюю часть хирург вживляет в ухо неслышащего пациента, а внешняя часть с процессором располагается на голове пациента. Она улавливает звуки, речь и передает их через кожу головы во внутреннюю часть, которая воздействуют на слуховой нерв. При кондуктивной и смешанной тугоухости, когда звук не может пройти от внешнего уха к внутреннему естественным путем, используются импланты костной проводимости.

Запуск ежегодной программы проведения 30 операций кохлеарной имплантации для учащихся специализированных школ для слабослышащих и глухих детей фонд Zamin объявил 1 июня. С июня по ноябрь совместно с Республиканским специализированным научно-практическим медицинским центром педиатрии проведена комплексная диагностика 200 учеников специализированных школ-интернатов.

На основе результатов диагностики были запланированы 36 операций — 33 по кохлеарной имплантации, 3 по имплантам костной проводимости. С сентября по ноябрь 23 ребенка прошли операции и получили возможность слышать, 19−20 декабря планировалось проведение оставшихся 13 операций под руководством российского отохирурга — доктора медицинских наук, профессора Владислава Евгеньевича Кузовкова.

В программу также включены последующая настройка имплантов и начальный этап реабилитации, где дети занимаются с логопедами и сурдопедагогами. Международные специалисты в этом направлении провели онлайн-лекции и семинары для врачей и родителей, говорится в сообщении.

На следующий год запланировано проведение более 30 операций кохлеарной имплантации для учащихся специализированных школ-интернатов.