Исламский банк развития (ИБР) 19 декабря одобрил финансирование двух масштабных и экономически значимых проектов в Узбекистане на общую сумму 509,2 млн долларов, сообщила пресс-служба Министерства инвестиций и внешней торговли.

Первый проект стоимостью 200 млн долларов предусматривает модернизацию ряда инфраструктурных и социальных объектов в Каракалпакстане, Хорезмской Бухарской и Навоийской областях.

В рамках проекта намечены строительство и реконструкция 1161 км систем водоснабжения, 626 км подъездных и внутримассивных дорог, 1154 км низковольтных линий электропередач, 693 км ирригационно-дренажных сетей, 155 образовательных, медицинских и более 100 других объектов.

«Реализация проекта позволит улучшить условия жизни более 710 тысяч человек, а также окажет значительное влияние на устойчивое развитие данных регионов», — говорится в сообщении.

Второй проект, для которого ИБР выделяет 80 млн долларов, предусматривает имплементацию второй фазы программы по комплексному совершенствованию системы оказания медицинских услуг пациентам с онкологическими заболеваниями посредством оснащения клиник современным медицинским оборудованием.

Реализация проекта позволит наладить диагностику онкологических заболеваний на ранних стадиях, и в целом повысить качество лечения пациентов: более 1,8 миллиона женщин смогут пройти диагностический скрининг, а 150 тысяч онкобольных — получить качественную медицинскую помощь. В рамках первой фазы этой программы ИБР выделял 37 млн долларов.