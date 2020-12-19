Наращивание производственной базы, развитие и расширение ее мощностей — одно из важнейших стратегических решений AKFA Group. Компания провела инициацию проекта по расширению производства IMZO и строительству производственных баз в Нукусе, Намангане и Навои. На сегодняшний день производственная территория фабрики в Ташкенте составляет 70 тысяч кв. м.





Основной фокус фабрик в этих регионах будет направлен на сборку ПВХ и алюминиевых светопрозрачных конструкций, а также обработку стекла для существующей клиентской базы AKFA Group. Это позволит сократить транспортные расходы и расширить торговые связи в регионах.





CEO AKFA Group Камран Гуламов отметил, что новые площади позволят компании в два раза увеличить объемы выпускаемой продукции, обеспечив при этом высокое качество изделий.





AKFA Group уделяет пристальное внимание модернизации оборудования и оптимизации технологических процессов на производстве. На всех этапах действует строгий контроль качества и проводятся испытания продукта, что позволяет в полной мере обеспечить население качественным товаром. Расширение производства также позволит создать дополнительно 500 рабочих мест.





Проект строительства рассчитан на пять месяцев. Запуск заводов планируется уже в мае 2021 года.

IMZO — один из крупнейших брендов Узбекистана по производству светопрозрачных конструкций любого масштаба и сложности. Фабрика осуществляет свою деятельность на территории республики с 2016 года.

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