Хокимият Ташкента планирует выпустить еврооблигации в первом квартале 2021 года. Об этом на пресс-конференции в субботу «Газете.uz» сообщил заместитель хокима Ташкента — начальник управления инвестиций и внешней торговли Шароф Рахманов. Впервые о планах выйти на международный долговой рынок ранее заявил хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев.

По его словам, ожидается размещение двух траншей еврооблигаций в долларах и сумах на общую сумму 500 млн долларов, из них 200 млн долларов будут деноминированы в национальной валюте.

«Мы уже определенный путь прошли. В течение года мы работали, получили рейтинг города, сейчас его обновили. Рейтинговое агентство Fitch подтвердило рейтинг на уровне „BB-“ с положительным прогнозом. Сейчас мы работаем [с рейтинговым агентством] Standard & Poor’s (S&P), должны получить второй рейтинг», — заявил замхокима.

Шароф Рахманов сообщил, что администрация провела «определенные расчеты» по использованию привлекаемых средств.

«В основном, когда привлекаются ресурсы, они направляются на социальные проекты. Возврат этих средств обычно происходит за счет бюджетных источников, за счет перевыполнения бюджета и т. д. Но в данном случае мы подготовили с международными компаниями коммерческие проекты, которые будут реализовываться в городе. И за счет получения прибыли от этих коммерческих проектов мы планируем возвращать облигации плюс процентная маржа. Она по нашим прогнозам будет составлять около 4%», — рассказал он.

Замхокима заявил, что огласить перечень проектов хокимият сможет после выпуска евробондов, так как «мы взяли определенные обязательства».

«Я хочу вас заверить, несмотря на то, что эти проекты будут коммерческими, мы будем создавать для граждан необходимые условия жизни, новые рабочие места. И естественно, как и в других мировых столицах, мы будем делать основной упор на развитие сферы услуг», — отметил начальник управления инвестиций и внешней торговли.

Шароф Рахманов подчеркнул, что часть средств от размещения евробондов будет направлена на социальную сферу. Ранее хоким Ташкента Джахонгир Артыкходжаев предложил направить 100 млн долларов на медицинские учреждения.

Он указал, что размещение будет проводиться на Лондонской фондовой бирже.

Согласно бюджетному законодательству (статья 142), города и регионы Узбекистана не имеют права привлекать заимствования на внутреннем или внешних рынках. В то же время указом президента страны (УП-5515) Ташкенту дано исключительное право выпускать внутренние облигации (еврооблигации предусматривают выход на внешние рынки), то есть хоким столицы может привлекать свободные средства населения на рентабельные инвестиционные проекты, путем эмиссии ценных бумаг в виде облигаций столицы или акций вновь создаваемых хозяйственных обществ.

Однако начальник Управления Агентства по развитию рынка капитала Шерзод Эгамбердиев сообщил, что у хокимията Ташкента есть правовая основа для выпуска евробондов.