Хокимият Ташкента планирует выйти на долговой рынок и разместить еврооблигации на 500 млн долларов. Об этом сообщил хоким столицы Джахонгир Артыкходжаев 6 ноября на совещании под председательством президента, передает корреспондент «Газеты.uz».

«Что касается вопроса еврооблигаций. У города рейтинг от Fitch. Дадим 500 млн [долларов]. Если позволите, 100 млн потратим на больницы», — сказал градоначальник, обращаясь к Шавкату Мирзиёеву.

При этом, согласно бюджетному законодательству (статья 142), города и регионы Узбекистана не имеют права привлекать заимствования на внутреннем или внешних рынках. В то же время указом президента страны (УП-5515) Ташкенту дано исключительное право выпускать внутренние облигации (еврооблигации предусматривают выход на внешние рынки), то есть хоким столицы может привлекать свободные средства населения на рентабельные инвестиционные проекты, путем эмиссии ценных бумаг в виде облигаций столицы или акций вновь создаваемых хозяйственных обществ.

«Газете.uz» не удалось получить разъяснения в пресс-службе столичной администрации. При этом в Министерстве финансов сообщили, что не осведомлены о планах хокимията по выпуску облигаций. Напомним, Минфин является уполномоченным органом, осуществляющим все операции по суверенным заимствованиям, включая координацию эмиссии корпоративных (банковских) долговых обязательств.

Ранее президент указал, что система здравоохранения Ташкента полностью вышла из строя — нет порядка, дисциплины, спроса. Он поручил заместителю министра здравоохранения Анвару Алимову и хокиму Джахонгиру Артыкходжаеву изучить систему здравоохранения Турции и других стран и внести предложение по ее внедрению в столице.

В июне 2019 года международное рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Ташкенту долгосрочные рейтинги в иностранной и национальной валюте на уровне «BB-» со стабильным прогнозом. В июне 2020 года агентство подтвердило эту оценку. Город также получил оценку устойчивости к долговой нагрузке «аа». Рейтинги дефолта эмитента находятся на одну ступень ниже оценки его кредитоспособности на самостоятельной основе «bb» ввиду слабой практики отчетности и прозрачности города, которая отстает от международных стандартов.

Fitch относит город Ташкент к субнациональным образованиям типа B, поскольку он покрывает расходы на обслуживание долга за счет денежного потока на ежегодной основе. Субнациональным образованиям в Узбекистане не разрешается иметь долг, помимо межбюджетных кредитов, и выпускать гарантии. В то время как прямой долг у Ташкента отсутствует, город привлекает заимствования через свои компании, связанные с государством, для финансирования инвестиционных проектов, и оказывает поддержку этим компаниям в обслуживании долга. Значительная часть долга номинирована в иностранной валюте, что подвергает город существенному валютному риску ввиду волатильности национальной валюты, говорится в сообщении.