Всемирный банк одобрил предоставление Узбекистану финансирования в размере 500 млн долларов в рамках операции в поддержку политики развития (ОППР). Её цель — содействие социально-экономическим реформам в прозрачной и инклюзивной форме, сообщила пресс-служба ВБ.

В рамках операции правительству оказана поддержка в смягчении негативных социально-экономических последствий пандемии COVID-19, а также в реализации реформ, обозначенных в Стратегии действий на 2017−2021 годы.

Основные реформы, проведённые правительством при содействии ОППР, включают: преобразование системы прописки в электронную регистрацию граждан по месту жительства, отмену практики установления государством плана по производству хлопка и его обязательной продаже, сокращение субсидируемого кредитования госпредприятий со стороны госбанков, расширение социальной помощи гражданам в период пандемии и другие.

«Операция в поддержку политики развития, одобренная Всемирным банком, поможет закрепить достижения важнейших реформ, осуществлённых в Узбекистане с 2017 года, а также создать прочную основу для осуществления более сложных реформ, нацеленных на уменьшение контроля государства над различными ресурсами и его участия в экономике», — отметил глава представительства Всемирного банка в Узбекистане Марко Мантованелли.

Всемирный банк в настоящее время поддерживает реализацию 25 проектов по всему Узбекистану. Его финансовое и техническое содействие применяется в таких областях, как макроэкономические реформы, сельское хозяйство, здравоохранение, образование, водоснабжение и санитария, энергетика, транспорт, социальная защита, развитие городской и сельской инфраструктуры.