Год назад я писал о проблеме слабой защиты прав собственности и потенциальном отъёме активов или изъятии по заниженным оценкам. Но, кажется, мы продолжаем сталкиваться с этой проблемой до сих пор в самых очевидных ситуациях.

Особенно обидно, что происходит это на фоне активизации приватизации, которая признаётся всеми одним из важнейших элементов развития экономики и повышения конкурентоспособности страны. И на фоне постоянных разговоров о необходимости повышения инвестиционной привлекательности страны.

В таких условиях выпускаются подобные нормативно-правовые документы уровня указа президента, которые больно бьют по ситуации с ключевыми рисками, которых опасаются иностранные инвесторы: в безопасности ли их инвестиции? Не отберут ли их собственность? Не «выжмут» ли их из бизнеса?

Документ по развитию почтовой службы безусловно важен и ставит важные цели, и, разумеется, на их реализацию нужно дополнительное финансирование. Именно способ привлечения этого финансирования и вызывает вопросы.

В указе президента «О мерах по дальнейшему совершенствованию деятельности органов и учреждений юстиции в реализации государственной правовой политики» от 19 мая 2020 года указано, что с 1 июля 2020 года запрещается регулирование вопросов, входящих в полномочия органов хозяйственного управления, и корпоративных отношений путём принятия подзаконных актов или через административные методы. Чем, если не «административным вмешательством» можно назвать указание конкретного списка компаний, которые инвестируют средства в компанию?

В обсуждаемом документе о развитии почты предполагается, что 100 млрд сумов будет привлечено от семи государственных банков и АО «Узбектелеком». Более того, дивиденды за 2020−2024 годы по госдоле также будут капитализированы в компанию.

Таким образом, доля миноритарных инвесторов АО «Узбекистон почтаси», которая составляет около 14,12%, или 2,2 млрд сумов по номиналу, после инвестирования 100 млрд сумов размывается до менее чем 2%. А с последующей капитализацией дивидендов станет и того меньше.

Между тем, все эти компании, как и сама «Ўзбекистон почтаси», являются акционерными обществами, имеют сторонних акционеров, кроме государства (кроме НБУ и АК «Халкбанк»). Инвестиционные решения с их стороны регулируются законом «Об акционерных обществах и защите прав акционеров».

Возникает много вопросов: дадут ли возможность миноритариям сохранить свою долю в компании? Как будут оцениваться акции — по номиналу или по рыночной стоимости с независимым оценочным заключением (думаю, одно только здание Главпочтамта стоит сильно больше всего капитала компании, который оценивается менее 30 млрд сумов, а ведь отделений сотни по всей стране)? При капитализации дивидендов будет ли дана такая же возможность остальным акционерам, или капитализация будет осуществляться только по госдоле?

И, самое главное, будут ли учитываться голоса по госдоле при голосовании за вопросы инвестирования и привлечения этих новых акционеров?

Думается, что решение должны принимать миноритарии, так как именно их интересы подвергаются риску. Государство должно сделать им выгодное предложение, от которого они не смогут отказаться, или выкупить долю миноритариев по реальной рыночной цене и превратить почту в 100-процентную государственную компанию.

А ведь можно было принять то же самое решение с более правильными формулировками, которые не заставляли бы миноритариев нервничать. Например, рекомендовать Агентству по управлению госактвами рассмотреть вопрос увеличения уставного фонда, представить бизнес-план и дорожную карту акционерам, предложить им инвестировать на схожих условиях и сохранить свои доли, провести IPO (первичное размещение) акций на бирже с привлечением местных брокеров и т. д.

Именно эти риски и постоянные примеры игнорирования прав миноритарных инвесторов, как местных, так и иностранных, существенно бьют по инвестиционной привлекательности страны.

В международной практике сложно представить такую ситуацию. Более того, в большинстве стран используются дополнительные методы защиты миноритариев, как обязательная оферта миноритариям по рыночной или даже более высокой цене, tag-along right (обязательство крупного акционера осуществлять сделки по капиталу только совместно с миноритариями) и т. д.

Не знаю, был ли согласован документ с Агентством по развитию рынка капитала как регулятором рынка, Минфином как акционером большинства банков, Центробанком, который регулярно рекомендует банкам избавляться от непрофильных активов. Очевидно, что в ситуации, когда каждое ведомство действует в отрыве от другого, никакой чёткой стратегии развития экономики страны реализовать не получится.

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