Кабинет министров 15 декабря принял постановление об улучшении развития детей с раннего возраста, сообщила Norma.uz.

Проект на общую сумму 100,57 млн долларов направлен на расширение доступа детей к раннему образованию, улучшение условий обучения в государственных дошкольных учреждениях, создание возможностей для систематической оценки качества образования в 2020—2024 годы.

Кредитный договор в размере 59,5 млн долларов на реализацию проекта «Улучшение развития детей с раннего возраста» был подписан в июле прошлого года между Узбекистаном и Международной ассоциацией развития (МАР) сроком на 30 лет, с пятилетним льготным периодом.

Кроме того, с МАР было подписано соглашение о выделении гранта на 9,5 млн долларов. Доля Узбекистана в проекте составит 26,72 млн долларов, включая налоговые и таможенные льготы в эквиваленте 16,9 млн долларов.