В Глобальном рейтинге индекса почтового развития Всемирного почтового союза Узбекистан остается на 93-м месте. В постановлении президента от 14 декабря очерчен ряд задач, которые нужно выполнить, чтобы страна вошла в топ-50 позиций этого рейтинга.

В их числе — внедрение сервиса «последняя миля» в сотрудничестве с местными и зарубежными компаниями, занимающимися оказанием почтовых и курьерских услуг. Международный почтовый термин «Последняя миля» означает последний этап доставки от офиса или распределительного центра логистического оператора до конечного получателя.

В традиционные услуги почтовой связи — процессы приема, отслеживания и доставки отправлений — внедрят информационные технологии и системы. Намечено вдвое увеличить количество услуг по приему и доставке «гибридных» почтовых отправлений. Гибридная почта предназначена для печати, упаковки и массового отправления корреспонденции, которую нельзя доставить электронно, например, оповещений о штрафах и счетов.

Документом предусмотрено создание информационной системы электронной торговой площадки, которая предоставит возможность онлайн-продажи и доставки клиентам продукции местных производителей, а также создание центров логистики, налаживание и развитие услуг, включающих в себя хранение и доставку товаров.

Намечена модернизация автоматизированной системы онлайн-приема платежей в объектах почтовой связи и разработка ее мобильного приложения. В два раза расширится список финансовых услуг, в частности по приему платежей от населения, которые оказывает почта, а также будет налажено оказание банковских услуг на основе аутсорсинга минимум в 1000 почтовых отделений по стране, особенно в отдаленных и труднодоступных районах. С 1 апреля 2021 года почта также будет оказывать не менее 13 видов государственных услуг на основе аутсорсинга.

Согласно «Дорожной карте» по развитию сферы почтовой связи в 2021—2023 годах, в 2021 году будет проведен ремонт зданий 267 отделений почтовой связи, 250 отделений обеспечат компьютерной техникой и мобильными устройствами, будет налажена распечатки и доставка получателям в обработанном виде «гибридных» почтовых отправлений в 42 районных узлах почтовой связи.