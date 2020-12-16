С начала года в Узбекистане произошло 56 случаев отравления газом и 106 случаев взрыва, в результате которых скончались 106 человек, 190 отравились газом и получили телесные повреждения. Об этом сообщил президент Шавкат Мирзиёев на совещании в среду, передает корреспондент «Газеты.uz».

Глава государства также отметил сегодняшнюю смерть трех граждан в Янгиюльском районе Ташкентской области от отравления газом.

Шавкат Мирзиёев поручил премьер-министру Абдулле Арипова критически рассмотреть деятельность Управления пожарной безопасности МЧС и дать предложения по его коренной реформе и созданию новой системы.

«Необходимо принять меры по предотвращению пожаров в социальных объектах, особенно в детских домах, школах, дошкольных и медицинских учреждениях, а также дальнейшему усилению их подготовки», — сказал он.

Отметим, что в числе задач Управления пожарной безопасности МЧС — предупреждение отравлений угарным газом, вспышек газа и воздушных примесей, пожаров и других происшествий.

11 декабря Сенат сообщил о 80 жертвах при отравлении и взрыве газа.