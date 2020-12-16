Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана одобрили законопроект, которым в Кодекс об административной ответственности и Уголовный кодекс вводятся санкции за распространении ложной информации, сообщила пресс-служба парламента.

Согласно поправкам в КоАО (документ об этом есть у «Газеты.uz»), за ложную информацию, приведшую к унижению достоинства или дискредитации личности, будет назначаться штраф в размере 50 БРВ, а дезинформация, представляющая угрозу общественному порядку или безопасности, предполагает штраф от 50 до 100 БРВ.

Уголовный кодекс дополняется статьей за совершение вышеназванных правонарушений после применения административных мер. Так, за распространение ложной информации, унижающей и дискредитирующей личность, назначаются штраф до 150 БРВ или общественные работы до 240 часов или исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 2 лет.

Кроме того, дезинформация, угрожающая общественному порядку, предусматривает штраф до 200 БРВ или общественные работы до 300 часов или исправительные работы до 2 лет или ограничение свободы до 2 лет.

Подобные действия, совершенные с причинением ущерба большого размера будут наказываться штрафом от 200 до 4000 БРВ или ограничением свободы от 2 до 3 лет, а совершенные во время массовых мероприятий или в случае чрезвычайной ситуации — ограничением свободы от 3 до 5 лет или лишением свободы от 3 до 5 лет.

Напомним, этот же законопроект включает смягчение наказания за оскорбления и клевету, предлагается за совершение этих правонарушений не применять лишение свободы.

Отметим, весной этого года, с распространением коронавируса в Узбекистане, было введено уголовное наказание за распространение фейков в условиях эпидемии.