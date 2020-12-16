Депутаты Законодательной палаты Олий Мажлиса одобрили проект закона о внесении изменений и дополнений в Уголовный кодекс и Кодекс об административной ответственности Узбекистана, сообщила пресс-служба парламента.

Согласно документу (есть у «Газеты.uz»), в части 2 статьи 139 (клевета) Уголовного кодекса будет смягчено наказание за клевету, распространенную в том числе в СМИ и интернете. За это деяние в будущем могут быть назначены только штраф от 200 до 400 БРВ или обязательные общественные работы от 300 до 360 часов или исправительные работы от 2 до 3 лет или ограничение свободы до одного года. Сейчас в этой части предусматривается наказание в виде лишения свободы до одного года.

В части 3 данной статьи сейчас говорится, что клевета при различных отягощающих обстоятельствах наказывается ограничением свободы от 1 до 3 лет или лишением свободы до 3 лет. Согласно поправкам, одобренным депутатами, эти санкции меняются на штраф от 300 до 500 БРВ или общественные работы от 360 до 400 часов или ограничение свободы от 1 до 3 лет.

Изменения вносятся в часть 3 статьи 140 (оскорбление) Уголовного кодекса — исключается наказание в виде лишения свободы до одного года за оскорбление в связи с выполнением потерпевшим служебного или гражданского долга.

Кроме того, законопроектом вносятся изменения в КоАО и УК, согласно которым ответственность за подготовку, распространение, рекламу и показ порнографических материалов и информации, пропагандирующей насилие и жестокость, вводится и за их распространение в СМИ и интернете.

Для физических лиц установлены штрафы от 50 до 400 БРВ, для должностных — от 100 до 450 БРВ (ранее от 50 до 100 БРВ для физлиц, от 100 до 150 БРВ — для должностных).

Принятый документ парламентарии направили для рассмотрения в Сенат.

Напомним, законопроект, которым планировалось исключить из Уголовного кодекса лишение свободы за клевету и оскорбление, был разработан АИМК в январе этого года. Поручение подготовить такие поправки содержалось в постановлении президента Шавката Мирзиёева, подписанном в декабре прошло года.