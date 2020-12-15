В Ташкенте выявлены подпольные религиозные школы (худжры), где обучались несовершеннолетние дети. Их избивали и заставляли голодать. Об этом сообщили в репортаже программы «Янги давр» телеканала Yoshlar.

Правоохранительные органы в ходе оперативных мероприятий установили, что религиозные школы были организованы в трех домах в столице. В одном из них обучались 17 несовершеннолетних детей, во втором — 11 и 4 — в третьем. Кроме того, сообщается об избиении детей и регулярном голодании детей в качестве наказания во время обучения.





«Держали за руки и ноги. Сложили шнур от пылесоса в два слоя и нанесли по 15−17 ударов в область спины и бедер», — сказал один из воспитанников. Другой учащийся заявил, в начале обучения их было около 15−20 человек. Позже к ним добавили детей младшего возраста и сказали присматривать за ними. «Из-за того, что мы недостаточно контролировали их уроки, нас наказали сильнее… От сильных ударов у брата запал язык», — добавил молодой человек.

В репортаже отмечается, что в худжрах найдены деревянные палки, ножи и пневматическое оружие. Кроме того, в мобильных телефонах хозяев правоохранители обнаружили аудио- и видеоматериалы руководителей религиозно-экстремистских течений и террористических организаций, призывающих к хиджре и джихаду.

В настоящее время рассматривается вопрос привлечения к ответственности лиц, организовавших незаконную деятельность, заключили в репортаже.