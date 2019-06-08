Компания GM Uzbekistan готовит к выпуску три бюджетные модели автомобилей — два седана и один кроссовер, сообщили «Газете.uz» источники в автомобильной отрасли.

Ожидается, что ими станут седан Сhevrolet Onix и кроссовер Tracker нового поколения. Касательно модели третьего автомобиля ведутся переговоры с General Motors.

«Это будут новые автомобили, которые еще не представлены в мире», — отметил источник.

Chevrolet Tracker.

Новый бюджетный седан Сhevrolet Onix и кроссовер Tracker готовится к премьере на китайском рынке летом текущего года.

Ранее сообщалось, что GM Uzbekistan работает над выпуском бюджетных моделей автомобилей стоимостью 10 и 15 тысяч долларов.

Кроме того, компания планирует освоить три новые модели премиум-класса — Chevrolet Trailblazer, Equinox и Traverse. Эти автомобили будут собирать методом крупно-узловой сборки.

Кроме того, ожидается модернизация производства компании на сумму 500 млн долларов для производства новых бюджетных авто, а также модернизация завода автомобильных двигателей GM Powertrain Uzbekistan на 250 млн долларов. Как сообщил источник «Газеты.uz», эта сумма по большей части необходима для освоения бюджетных моделей автомобилей.