АО UzAuto Motors и один из крупнейших швейцарских банков Credit Suisse подписали кредитный договор на сумму до 150 млн евро. Данная сделка — это первый случай прямого финансирования местной компании со стороны Credit Suisse без гарантии правительства.

Средства, полученные в рамках кредита, будут направлены на финансирование инвестиционных проектов UzAuto Motors, модернизацию и техническое оснащения завода и увеличение оборотных средств. Реализация данных инвестиционных проектов позволит компании наладить запуск производства новых моделей General Motors на платформе GEM.

В рамках постановления президента Республики Узбекистан «О дополнительных мерах по ускоренному развитию автомобильной промышленности Республики Узбекистан» компания продолжает работу над внедрением современных методов управления, основанных на ведущих мировых практиках. Кроме того, ожидается, что данная сделка станет успешным примером для формирования взаимовыгодных отношений между коммерческими компаниями Узбекистана и международными финансовыми организациями.

Credit Suisse AG — один из крупнейших банков мира. Банк входит в список 10 крупнейших инвестиционных банков. На конец 2019 года совокупные активы банка составляют 861,86 млрд долларов США.

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