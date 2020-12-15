Узбекистан занял 106-е место в списке из 189 стран мира в Индексе человеческого развития (Human Development Index, PDF), подготовленном Программой развития ООН. В индексе приводятся данные за 2019 год.

Страны оценивались по трём параметрам: продолжительность жизни, предполагаемая и средняя продолжительность обучения, а также объём валового национального продукта на душу населения.

Индекс человеческого развития Узбекистана в 2019 году составил 0,720 (максимальное значение — 1,000). Страна вошла в категорию с высоким ИЧР, при этом её показатель ниже среднего для стран в этой группе (0,753) и ниже среднего для стран Европы и Центральной Азии (0,791). В рейтинге Узбекистан расположился между Ливией (0,724) и Боливией (0,718).

Результаты Узбекистана по индексу:

ожидаемая продолжительность жизни при рождении — 71 год и 7 месяцев (рост на 5 лет и 2 месяца в период с 1990 по 2019 годы);

средняя продолжительность обучения населения — 11 лет и 8 месяцев (рост на 2 года и 7 месяцев) и ожидаемая продолжительность обучения — 12 лет и 1 месяцев (рост на 8 месяцев);

объём валового национального дохода на душу населения — 7,142 доллара (рост на 115,6%).

Из стран Центральной Азии Казахстан занял в индексе 51-е место (0,825), Туркменистан — 111-е (0,715), Кыргызстан 120-е (0,697) и Таджикистан — 125-е (0,668).

Лидерами индекса стала Норвегия с показателем 0,957. За ней следуют Ирландия и Швейцария, разделившие 2-е место с показателями 0,955. В первую десятку также вошли Гонконг и Исландия (оба — на 4-м месте с показателями 0,949), Германия (6-е место, 0,947), Швеция (0,945), Австралия и Нидерланды (оба на 8-м месте, показатель — 0,944), Дания (0,940).