В столице Польше Варшаве 13 декабря жители вышли на массовую антиправительственную демонстрацию. Они выступают против политики правящей в стране партии «Закон и справедливость» (PiS), сообщил ТАСС.

Люди заблокировали центральные улицы Варшавы. В демонстрации принимали участие в том числе представители Союза предпринимателей Польши, которые недовольны политикой властей в области противодействия распространению коронавируса, из-за которой пострадали многие отрасли экономики.

Несколько тысяч человек пришли на протест с флагами Польши и транспарантами: «С нас хватит!», «Свобода и равенство», «Мой выбор — не грех», «Вы разрушаете фирмы», «Имеем право на протест», «Я за выбор».

Акция организована женским протестным движением, которое начало проводить массовые демонстрации в стране после принятия 22 октября Конституционным судом решения о том, что аборт по причине патологии плода противоречит основному закону страны.

Это решение суда вступит в силу после его публикации в «Официальном вестнике». Когда это произойдет, пока неизвестно, так как правительство решило отложить публикацию. Если официальное оглашение все же состоится, с этого момента в стране могут остаться только две причины, позволяющие официально сделать аборт, — угроза жизни и здоровью матери или беременность вследствие изнасилования.

После решения суда протесты с участием сотен тысяч людей на протяжении двух недель почти ежедневно проходили в Польше более чем в 400 городах.

Организаторы протестов требуют отставки правительства и ухода правящей в Польше партии «Закон и справедливость» Ярослава Качиньского. Власти призывают участников демонстраций прекратить свою деятельность, так как это способствует распространению коронавируса.