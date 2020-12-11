В социальных сетях широко обсуждается видеозапись, где сообщается о странной смерти фермера Музаффара Мухаммадиева в Хатырчинском районе Навоийской области. По запросу «Газеты.uz» данную информацию прокомментировал пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Хаёт Шамсутдинов.

На видео гражданин, представившийся братом покойного, говорит, что мужчина (1965) занимался фермерской деятельностью в хозяйстве «Шерали Бобур» на площади 74 га с 2014 года. Он также утверждает, что фермер подал в суд на хокима Хатырчинского района Гафура Алиева из-за аннулирования договора об аренде земли. Так, 5 ноября этого года они вместе со своим братом поехали в административный суд Навоийской области, но по причине отсутствия представителей хокимията рассмотрение дела было перенесено на 12 ноября.

«Мы вернулись из Навои на автобусе, младший брат уехал домой, а я остался у себя. Причина всех скандалов — фальшивое решение хокима района Гафура Кувватовича [Алиева]. Мой младший брат, думая о земле и детях… в итоге его тело было найдено здесь в реке 6 ноября 10:30», — сказал он.

В Генпрокуратуре заявили, что 6 ноября примерно в 10:30 тело гражданина Музаффара Мухаммадиева без телесных повреждений было найдено в одном из арыков, протекающих через махаллю «Полвонота», где он проживал. Тогда по данному факту была проведена доследственная проверка, по итогам которой 5 декабря следователь районной прокуратуры Э. Асатов принял решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

В свою очередь, проведенная 27 ноября судебно-медицинская экспертиза установила, что смерть мужчины наступила в результате механической асфиксии, возникшей из-за перекрытия дыхательных путей водой.

Исходя из этого, решение следователя о невозбуждении уголовного дела было отменено прокурором района, а в настоящее время проводится дополнительная доследственная проверка, добавили в пресс-службе Генпрокуратуры.