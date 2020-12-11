Заместитель спикера Законодательной палаты Олий Мажлиса, руководитель фракции партии «Миллий тикланиш» Алишер Кадиров прокомментировал недавнее заявление первого заместителя председателя Антимонопольного комитета Бобира Каримова о необходимости отмены таможенных пошлин на импорт автомобилей.

Напомним, первый замглавы АМК ранее подчёркивал, что снижение таможенных пошлин является единственным способом прекратить монополию UzAuto Motors.

«Это как раз та идея, которая повторяется с самого начала. Направление тоже такое: ведётся подготовка и работа над формированием конкурентной среды путём присоединения Узбекистана к Всемирной торговой организации. Столько шума, столько популизма, чтобы прийти к этой идее… Может, кто-то стал популярнее, но Узбекистан не выиграл», — заявил Алишер Кадиров.

УзА обратилось к политику за разъяснением. По его словам, в странах с низкой платёжеспособностью автомобильная промышленность «не выживет», а в Узбекистане было приложено много труда для развития этой отрасли. Алишер Кадиров назвал «фальшивыми патриотами» тех, кто предлагает остановить автомобильную промышленность и ввозить машины из-за рубежа.

«Патриоты», предлагающие импорт автомобилей из-за рубежа, не понимают ни политику, ни экономику.

«Автопром считается отраслью, которая делает страны сильнее и экономически, и политически, и интеллектуально. Сильные государства не зря поддерживают эту отрасль и в кризисные времена. К примеру, Россия даже во время самого сложного экономического кризиса не закрыла „АвтоВАЗ“. Кому надо — тот поймёт. Те „патриоты“, считающие, что в Узбекистане нужно уничтожить автопром и наладить импорт автомобилей из-за рубежа, наверное, не разбираются не только в политике, но и экономике», — считает заместитель спикера.

Лидер «Миллий тикланиш» считает, эти «идеи, которые кажутся полезными для людей, обернутся для Узбекистана плохо». По его словам, все монополии в стране, в том числе UzAuto Motors, должны быть готовы к открытой и сильной конкуренции после вступления Узбекистана в ВТО.

«Мы видим, что для этого решаются многие накопившиеся годами проблемы. И невозможно уладить эти вопросы за несколько лет. Суть проводимых реформ именно в этом», — добавил Алишер Кадиров.