Известный корейский кинорежиссер Ким Ки Дук умер в Латвии от осложнений после коронавируса, сообщило РИА Новости со ссылкой на Delfi. Ему было 59 лет.

Ким Ки Дук родился в 1960 году в южнокорейской провинции Кенсан-Пукто, вскоре семья переехала в Сеул. В 17 лет он устроился рабочим на завод, через три года ушел в армию. После этого собирался стать священником, но увлекся живописью и отправился в Париж изучать изящные искусства.

Некоторое время Ким Ки Дук ездил по Европе с выставками своих картин. В 1993 году он получил награду Института сценаристов за сценарий к ленте «Художник и преступник, приговоренный к смерти». За этим последовали еще несколько сценарных работ, после чего он попробовал себя в качестве режиссера, сняв фильм «Крокодил». За этим последовали работы «Дикие животные», «Отель „Птичья клетка“», «Реальный вымысел» и другие.

Ким Ки Дук — обладатель «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля за фильмы «Пьета» и «Пустой дом», а также награды Каннского фестиваля за ленту «Ариран».