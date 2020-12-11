Министр иностранных дел Узбекистана Абдулазиз Камилов 10 декабря принял посла Румынии Ромео Станчу, завершающего дипломатическую миссию в стране, сообщила пресс-служба МИДа.

Министр и посол обсудили двустороннее сотрудничество в ряде сфер, отдельное внимание уделив вопросам взаимодействия двух стран в рамках ЕС.

«Узбекская сторона придаёт особое значение развитию торгово-экономических и инвестиционных связей с Румынией, в том числе наращиванию взаимной торговли путём организации поставок на румынский рынок широкой номенклатуры продукции», — говорится в сообщении.

В заключение глава МИДа высоко оценил работу посла по укреплению и развитию отношений между двумя странами.

Ромео Станчу возглавлял дипломатическую миссию Румынии в Узбекистане с 2012 года.