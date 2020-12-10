Прототип ракеты для полётов на Марс Starship, разработанный компанией Илона Маска SpaceX, взорвался во время испытаний, пишет The Verge. Трансляция запуска велась на YouTube-канале SpaceX.

Корабль SN8 стартовал вечером 9 декабря с космического полигона компании в Бока-Чика в штате Техас. Ракета поднялась на высоту 12,5 км и разбилась при попытке вертикальной посадки. Полёт продлился почти семь минут.

«Низкое давление в топливном бачке во время посадки привело к высокой скорости приземления, что стало причиной жесткой (и захватывающей!) посадки», — объяснили в SpaceX.

Несмотря на взрыв ракеты при посадке, SpaceX назвала испытания удачными. Во время прямой трансляции компания разместила баннер с надписью «Отличный тест. Поздравляем команду Starship!». Илон Маск до запуска оценивал шансы запуска на успех как один к трём.

SpaceX ведёт разработку прототипов Starship последние несколько лет. SN8 стал восьмым из них. Ранние прототипы были меньше по размерам и не поднимались на высоту более 150 метров.